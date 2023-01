Jools Jatta Janssens uit ‘Familie’ ontdekte plots een nieuwe broer: “Ik zat op school met hem, maar wist het niet”

TV Axel Daeseleire vindt erfgenaam, maar dan duikt er plots een testament op

Na veel moeite heeft Axel Daeseleire in ‘Erfgenaam gezocht’ een erfgenaam gevonden van een zekere Martha. “Goed gedaan", klinkt het bij de notaris, Carol Bohyn. Maar wat blijkt: “Martha had een testament." Behoorlijk schrikken voor Axel, die daar niet van op de hoogte was. In dat testament schenkt Martha haar erfenis van ruim 23.000 euro aan verschillende katholieke doelen. “Maar hoe komt het dat dat nu pas naar boven komt?” wil Axel weten. En wat met de erfgenaam die hij vond?

