Jongeren geven zich bloot in ‘First Dates Teens’: “Geen enkele originele openingszin, maar ze wisten wel te ontroeren”

“Ik herinner me nog goed hoeveel zorgen ik me maakte, toen ik via ‘First Dates’ mijn allereerste afspraakje ooit had versierd. Stel je voor dat het niet klikt? Dat ik iets verkeerd doe of zeg? Geloof me: als iemand snapt met welk gevoel deze jongeren naar het restaurant komen, ben ik het wel”, lacht kelner Ferdy. Hij kende in het tweede seizoen van ‘First Dates’ z’n gloriemoment als kandidaat, en werd nadien door de productie opgevist als zaalmedewerker. “Dankzij mijn sprankelende persoonlijkheid, schrijf dat maar (lacht)”.