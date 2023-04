Jonge Thomas is niet echt onder de indruk van Jerooms moppen in ‘Junior Bake Off’: “Heb jij een soort schild, ofzo?”

TV Zo hoorde je hen nog nooit: K3 rapt tijdens cover van Dua Lipa in ‘Liefde voor Muziek’

Dinsdagavond is het de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ en die draait rond de muziek van K3. Maar zelf kozen Hanne, Marthe en Julia voor een Nederlandstalige cover van het nummer ‘Levitating’ van Dua Lipa. Al bleek de nummerkeuze niet zo simpel. “Het was moeilijk om te kiezen, want we zijn met drie. Hoe vind je een nummer dat voor ons drie passend én geen K3 is?”, legt Julia aan Qmusic uit. Toch bleek Dua Lipa in een K3-jasje de juiste keuze. In ‘Kinderhart’ ontpoppen de drie zich even tot echte rappers. Een lied waar werkelijk niemand bij kan stilstaan.