Jonge Günther Neefs of turnleerkracht: wie kroont zich straks tot ‘The Voice van Vlaanderen’?

TVRobin of Simon? Ons helderziend oog voorspelt een strijd tussen de twee mannen, tussen team Koen en team Natalia. Twee getalenteerde singer-songwriters, allebei in de startblokken om na de wedstrijd met hun eigen nummers een muziekcarrière uit te bouwen. Of gaat Grace, de sprankelende jonkie van de bende met de winst lopen? Zij maakt nog evenveel kans als ook Joke en Nanou. Een overzicht van de vijf finalisten, waarvan één vanavond in de voetsporen treedt van IBE als ‘Thé Voice van Vlaanderen’.

Robin Crauwels (20) uit Lier - Team Koen

Volledig scherm © VTM

Zingt ‘Drivers License’ van Olivia Rodrigo en misschien ook ‘Peaches’ van Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon

30% kans om te winnen

Hij is één van de weinige kandidaten die zich niet zelf inschreef, maar werd opgemerkt werd door de makers van ‘The Voice’ en dat zegt alles over zijn talent. Technisch geschoold sinds zijn 8ste, waarop hij saxofoon begon te spelen, gevolgd door een jazzopleiding. “Dat ik ook kon zingen, merkten mijn vrienden op. Zij schreven me twee jaar geleden in voor de MNM Rising Star (hij schopte het tot in de finale, red.). Vanaf dan ben ik ook gitaar en piano gaan leren, zodat ik mezelf al zingend kon begeleiden.” Hoe hij op het podium staat, hij zou zowaar de zoon van Günther Neefs kunnen zijn, qua looks maakte Natalia die bedenking ook al. Idem qua zelfgeschreven nummers. “Van arrangement tot songtekst, ik heb er al enkele waarvan ik tevreden ben en die in mijn ogen klaar zijn. Sommige gaan over mijn vriendin. Ik hou wel van die tragere liefdesliedjes. Maar ik maak evenzeer happy nummers. Moderne pop met een vleugje jazz, da’s mijn stijl.” Klaar om The Voice te winnen en gebruik te maken van dat platencontract, dus. “Dat zou heel mooi zijn, vooral omdat ik in deze wedstrijd met nul verwachtingen gestart ben. Ik wil sowieso mijn nummers uitbrengen, of ik nu win of niet.” Gecombineerd met zijn studies Internationaal Ondernemen aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. “Ik zit in mijn tweede jaar en zou graag die studies afmaken. Tenzij er echt iets héél groots op mijn pad zou komen...”

Simon Van Cant (27) uit Brasschaat - Team Natalia

Volledig scherm © VTM

Zingt ‘Always Remember Us This Way’ van Lady Gaga en misschien ook ‘Old Town Road’ van Lil Nas X

30% kans om te winnen

Anderhalf jaar geleden al speelde hij het voorprogramma van IBE. En Koen zei in de halve finale dat hij Simon wel zou boeken voor een festival. Voortekens op een overwinning? “Als Koen dat écht meent: ik ben er klaar voor! Op kleinere festivals heb ik met mijn band al opgetreden. Maar met een Werchter, zou een droom in vervulling gaan.” Zijn repertoire is alvast een work in progress. De sportleerkracht schreef na de uren al twee nummers bij elkaar, allebei klaar om live gebracht te worden. “Maar alles hangt in eerste plaats af van wie de winnaar wordt.” Als het aan Simon is, zal zijn schoolcarrière misschien moeten wijken. “Kindjes die zeggen dat ze op mij willen stemmen, maar anderzijds ook niet omdat ze mij niet kwijt willen als leerkracht: het snijdt door mijn hart. Uiteraard wil ik heel graag leven van mijn muziek, maar ik ben realistisch genoeg dat zoiets niet evident is. Ik zou zeker niet abrupt stoppen op school, ik ben graag leerkracht.” De uitslag blijft even onvoorspelbaar als het muzikale pad van Simon tien jaar geleden. Hij zong weleens onder de douche, maar was er nooit écht mee bezig. Zonder enige klassieke scholing leerde hij zichzelf op zijn 15de gitaar aan. “Omdat ik wilde zingen. Mezelf begeleiden op de gitaar leek me dan wel handig. Ùren heb ik op mijn kamer thuis instructiefilmpjes bekeken van hoe je gitaar moet leren, en dan deed ik dat allemaal na.”

Grace (18) uit Sint-Niklaas - Team Natalia

Volledig scherm © VTM

Zingt ‘On The Floor’ van Jennifer Lopez ft. Pitbull en misschien ook ‘Tous Les Mêmes’ van Stromae

20% kans om te winnen

Als jonkie van de bende weet dit podiumbeest met Congolese roots en internationale allures verdomd goed wat ze wil. Van outfit tot haar kapsel: Grace kiest àlles zelf. “En moest ik The Voice winnen, zou ik ook zélf mijn eigen nummers schrijven. Ik wil mìjn verhaal brengen, niet dat van iemand anders. Ik heb bijvoorbeeld al teksten geschreven over hoe moeilijk het is om een donkere vrouw te zijn in de maatschappij.” Als 3-jarig meisje gaf ze op de salontafel thuis al optredens voor haar gezin, op haar 8ste begon ze viool te spelen. “Vandaag heb ik mijn diploma als violiste en studeer ik Humane Wetenschappen in het laatste middelbaar. Ik ben van plan om hierna Vroedkunde te studeren. Baby’s en muziek, ik zou het graag combineren.”

Joke Verhulst (21) uit Aalst - Team Koen

Volledig scherm © VTM

Zingt Impossible van ‘Nothing But Thieves’ en misschien ook ‘Wasting My Young Years’ van London Grammar

10% kans om te winnen

Ze begon aan ‘The Voice’ om eens te zien wat ervaren artiesten vinden van hetgeen zij brengt. En dat is week na week een stevige portie emoties, met een stem die wegheeft van het breekbare London Grammar. De winst vanavond zou voor de klassiek geschoolde celliste de start betekenen van een muziekcarrière. “In november staat er al een optreden gepland en ik ben volop bezig met eigen nummers te schrijven, samen met een kompaan. In het najaar brengen we hopelijk een eerste single uit.” Nu eerst nog afstuderen als journaliste dit najaar.

Nanou Nys (24) uit OLV-Waver - Team Niels

Volledig scherm © VTM

Zingt ‘All I Know So Far’ van P!nk en misschien ook ‘Is That Alright?’ van Lady Gaga

10% kans om te winnen

Het wordt een finale zonder haar coach Niels Destadsbader, die op de valreep positief testte op corona en in quarantaine zit. “Niels zal me virtueel vergezellen”, zegt ze. Maar een knuffel bij overwinning zit er wel niet in. “Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ik zou winnen, de andere kandidaten zijn zó goed. Hoewel een plek in de finale ook uit de lucht viel, dus zeg nooit nooit.” Nanou kreeg de muzikale kriebel via haar papa Stef, die we nog kennen van zijn hit ‘Leef’ met Mozaiek en Walter Grootaers. “We duiken geregeld zijn studio in en geven samen optredens op straat.” Sinds twee jaar is Nanou leerkracht in het buitengewoon onderwijs. “Een combinatie van de twee lijkt me ideaal.”

De finale van ‘The Voice van Vlaanderen’, om 20.40 uur bij VTM. Nadat elke finalist een liedje gebracht heeft, gaan de drie met de meeste stemmen door naar de ‘superfinale’ en brengen ze nog een tweede nummer. Degene met de meeste stemmen in die ronde wint de titel, een platencontract bij Universal en 25.000 euro.

