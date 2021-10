Jonge goochelaar maakt indruk en Ruth Beeckmans gaat de lucht in: dit was ‘Belgium’s Got Talent’

De 11-jarige Lotte uit Bree - bekend onder de naam A Lot(te) of bass - was deze show de allereerste kandidaat op het podium in ‘Belgium’s Got Talent’. Ze speelde tijdens de audities al iedereen naar huis met haar basgitaar en kreeg heel de zaal aan het dansen. Vanavond nam ze voor de gelegenheid haar band mee: de vier tieners brachten een fantastische muzikale medley vol bekende rockhits.

De trampolinespringers van Wik Oostende kregen na hun auditie al de gedroomde Golden Buzzer van het publiek. Maar ook tijdens de studioshow lieten ze de monden openvallen met hun spectaculaire act: ze brachten het verhaal van Tarzan en Jane op indrukwekkende wijze weer helemaal tot leven.

Tijdens hun auditie bliezen Kona (15) en Kato (16) uit Assenede jurylid An Lemmens helemaal van haar sokken, en dat leverde hen ook meteen een Golden Buzzer op. Ook deze keer pakten ze uit met een beklijvende choreografie over hoe moeilijk het soms is om als meisje je dromen na te jagen. Uiteraard was vooral An erg benieuwd of de dames haar opnieuw van haar sokken zouden blazen.

TK Russell (27) uit Gent bracht een cover van Michael Jackson, dé King of pop. Hij haalde zijn beste zang- en dansmoves boven met ‘Wanna be startin’ something’ en zong zelfs een stukje in het lingala, zijn moedertaal. Stilzitten was voor iedereen een aartsmoeilijke opdracht tijdens het optreden.

De dansers van Made2Move uit Wetteren dromen van internationale podia en willen choreo’s maken voor wereldsterren als Beyoncé. Met hun act van vanavond dienden ze alvast hun spontane sollicitatie in en deden ze vooral een gooi naar een ticket voor de finale in ‘Belgium’s Got Talent’. Maar mogen ze hun talent ook daar nog eens bovenhalen?

The Kalin Brothers uit Maasmechelen wisten de harten van alle juryleden te veroveren tijdens de audities. De broers zijn twee handen op één buik, ook in het echt: “Wij doen alles samen, behalve naar de wc gaan”, knipoogden de broers. “En als dansen niet lukt, gaan we een eigen zaak openen als kappers. Dan gaan we scheren!” Het bracht Koen Wauters alvast op wilde ideeën: “Als jullie de finale halen, mogen jullie mijn haar knippen!”

Het werd ook letterlijk heet in de studio door de vurige tango van Saar en Ruslan van Moving Fire Arts. Al steeg de temperatuur vooral bij jurylid An: “Ik ben echt een schrikschijter. Ik ben bang van vuur dus ik was heel de tijd aan het denken: ‘kom niet dichter, blijf daar op het podium!’” Hoewel An alles vanop een veilige afstand mocht ervaren, werd collega-jurylid Ruth na de act gevraagd om op het podium de kneepjes van het vak te leren. En als een onverschrokken waaghals ging zij de uitdaging aan.

En dan was er nog de 17-jarige Jonas uit Liedekerke, die er al langer van droomt om de allereerste goochelaar te zijn die ‘Belgium’s Got Talent’ wint. Deze week Schakelde hij Ruth in als zijn bevallige assistente op het podium en maakte hij gebruik van de gsm van Davy, de horloge van An en de portefeuille van Bart. Is alles wel goed afgelopen?

