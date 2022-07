Jonge garde heeft het voor het zeggen in 'Switch’: ontdek de kandidaten van deze week

TV STREAMING­TIP. ‘Girl In The Picture’: een beeld zegt soms minder dan duizend woorden

De honger naar true crime is bij menig Netflix-kijker nog niet gestild. De streamingdienst brengt daarom het huiveringwekkende ‘Girl In The Picture’ in stelling, een mysterie dat begint in de seventies en waarbij niets is wat het lijkt.

7 juli