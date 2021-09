Jong geweld moet voor een frisse wind zorgen: ‘Thuis’ verwelkomt Ilias, Silke en Niels

Wannes Lacroix (19), die Niels speelt, is de bekendste van de drie nieuwkomers, die voor een wissel van de wacht zorgen. De acteur was te zien in ‘De avonturen van Lolly Lolbroek’ op Ketnet en enkele musicals, zoals ‘14-18’. In mei 2019 werd hij ook tweede na Ibe in ‘The Voice’. “Ik wil graag op een podium staan maar hou alle opties nog open,” klinkt het. “Zingen of acteren: dat maakt me niet uit. Mijn nieuwe collega’s Stan Van Samang en Mathias Vergels slagen er vlotjes in om hun job in ‘Thuis’ te combineren met de uitbouw van hun muziekcarrière. Daar kijk ik enorm naar op en wil ik later ook kunnen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wannes Ivana en Bram © Photo News

Niels heeft in ‘Thuis’ een zus, een rol van Ivana Noa (18), die pas haar middelbare school afwerkte. ”Ik heb al wat theaterervaring, maar ‘Thuis’ is mijn tv-debuut”, zegt ze. “Ik moet dus nog veel leren, want voor zo’n grote camera staan, is echt wel wennen. Dat er vlak voor een opname nog gerepeteerd werd, wist ik zelfs niet. Dit is ook heel spannend, want ‘Thuis’ wordt door 1,2 miljoen Vlamingen bekeken. Benieuwd wat er de komende dagen allemaal op me zal afkomen.”

Bram Spooren (20) is de derde nieuweling in ‘Thuis’ en geeft gestalte aan Ilias, het rebelse neefje van agent Dieter. “De makers kenden me van de Ketnet-reeks ‘Buck’ en nodigden me uit voor een auditie”, aldus Bram. “De eerste keer ging de rol naar een andere acteur, maar bij een tweede test voor een ander personage werd ik wel gekozen. Ik was niet zenuwachtig bij mijn debuut, maar wel verrast dat ik in zo’n warme nest terecht kwam. De crew was heel hulpvaardig en ook de cast stelde ons gerust en gaf interessante tips. Dat Wannes, Ivana en ik leeftijdsgenoten zijn en tegelijkertijd bij ‘Thuis’ starten, zorgt voor een speciale band tussen ons. We bellen en helpen elkaar veel en spreken ook vaak buiten de set af. We genieten hier alle drie elke dag van.”

LEES OOK: