Jonatan Medart krijgt eigen programma op GoPlay: “Ik ga undercover naar de slechtst scorende zaken over heel België”

Celebrities Daniel Radcliffe reageert voor het eerst op de aangekon­dig­de 'Harry Pot­ter'-se­rie

In april pakte Warner Bros. uit met groot nieuws: er is een ‘Harry Potter’-serie op komst. De Potterheads reageerden alvast enthousiast, maar wat vinden de originele filmacteurs hiervan? Daniel Radcliffe (33) - die jarenlang de rol van de tovenaarsleerling vertolkte- heeft zich hier voor het eerst over uitgesproken tegen ‘Deadline’.