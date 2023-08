Jonas Van Geel krijgt eigen programma met zijn typetje ‘de Jordy’ op VTM GO

Van zodra Jordy voet aan wal zet op het zonnige feesteiland, stort hij zich met volle overgave in een onstuimige eerste nacht. De volgende ochtend slaat de realiteit hard toe wanneer hij beseft dat zijn zuurverdiende centjes zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Plots staat hij zonder geld of onderdak in Ibiza én moet hij nog een week zien te overleven. Slaagt Jordy er alsnog in om er een onvergetelijke vakantie van te maken?

Jordy heeft er alvast veel zin in: “Dit gaat zo epic worden. Met 2500 flappen in de pocket, propere onderbroeken en enkele flesjes Flügel voor de kleine dorst, ben ik er helemaal klaar voor. Let the beast go! De echte vraag is: ‘Is Ibiza klaar voor de Jordy?’”