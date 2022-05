Jonas Van Geel emotioneel over relatiebreuk: “Ik heb een pijnlijk jaar achter de rug”

Half juni ligt de nieuwe plaat van Cleymans & Van Geel in de winkel, genaamd ‘We kunnen ons redden’. De eerste single daaruit, die vanaf nu via streamingdiensten te beluisteren is, luistert naar dezelfde titel. Het duo bracht het nummer ook in première tijdens de uitzending. “Het is eigenlijk een break-upplaat”, vertelde Jonas geëmotioneerd aan goeie vrienden James Cooke (37) en Gert Verhulst (54). “Ik heb een kleine crisis achter de rug.”