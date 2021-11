Jonas Geirnaert deelt een 'djoef' uit en Nederlandse kandidate werkt zich naar de top: dit was 'De Slimste Mens’

TVHet hoogtepunt van de inmiddels al achttiende aflevering van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’: het moment waarop jurylid Jonas Geirnaert demonstreert hoe je iemand een ‘djoef op zijn muile’ geeft. Slachtoffer van dienst en mede-jurylid Frances Lefebure speelde gewillig mee in wat een erg realistische scène leek. Zelfs Erik Van Looy vond dat. In het spel zelf bleek nieuwkomer Daphne Wellens net een maatje te klein voor het Hollandse geweld.

Daphne Wellens, de nieuwkomer in ‘De Slimste Mens’, presenteerde zich als een wat frêle meisje. “Ik weet niet veel, maar ik ben wel een heel lieve, maakte ze duidelijk.” Ze leek ook bijzonder ontspannen, maar was sommige vragen al vergeten voor ze een antwoord moest geven. Uiteindelijk stond ze op de tweede plaats. Jammer genoeg sloegen in de finale alsnog de zenuwen toe. Niks weten over Willem Tell, het voetbalwonder Maradona noch over de zuidelijke landen van het Arabisch Schiereiland braken haar zuur op. “Ik kon niet meer nadenken”, biechtte Daphne Wellens op. Arjen Lubach, nochtans ook kampend tegen een black-out speelde haar rustig naar huis. En zo blijven de Nederlanders de Vlamingen beheersen en overheersen. In een quiz waar ook al eens een mop de mist durft in te gaan. Zoals het lang uitgesponnen hypnose-moment van Geirnaert met Erik Van Looy en Frances Lefebure. Slecht amateurtoneel. Gelukkig maakte Jonas het goed met zelf uitgevonden spreekwoorden als “Als de Kat van huis is, danst Dries Mertens op tafel” en “Men mag een gegeven paard niet in de bek kijken, maar eventueel wel een quiz laten presenteren”.

Met niet te veel weerbarstige concurrentie fietste Merol zich probleemloos naar een vijfde deelname en gaat zo richting toppositie. Ze is tot op heden zonder meer de beste kandidaat. Weet veel, is gedreven, speelt heel gefocust, pikt steevast overal tijd in van de tegenstanders en slaat op de juiste momenten toe. Aan de top met meeste deelnames kampeert voorlopig nog altijd Gloria Monserez. En zijn het toch alweer de dames die het voor het zeggen hebben in ‘De Slimste Mens’.

De leukste quotes

Daphne Wellens (over haar tegenstanders): “Het zijn twee heel slimme mensen. En dat is kut hé”.

Merol (kan zich plaatsen voor de finaleweken): “Ik ben extra fanatiek vandaag. En niet meer lief. Hou je bek en quiz me.”

Frances Lefebure (over wie haar favoriete comedian is): “Conner Rousseau”.

Hilarische momenten

Een hele quiz lang wordt er heen en weer gegooid met complimentjes over hoe lief iedereen wel is. Nadat er eerst wat gespeeld gedoe was over het feit dat Daphne Wellens en jurylid Frances Lefebure samen naar de tv-studio waren gereden.

Er wordt flink wat geëmmerd over het feit dat er op Daphne, de voornaam van Wellens, geen accent staat. De papa was dat vergeten bij de aangifte. Waarop Arjen Lubach vertelt dat hij vaak met Arjan wordt aangesproken. En daar zelfs een website voor gemaakt heeft: www.arjan.lubbach.nl. Waar enkel te lezen valt ‘dat het Arjen’ is. Waarop Geirnaert het over zijn Spaans lief heeft dat zijn voornaam ook altijd fout uitsprak en het over Mark had...

Daphne Wellens vertelt een nutteloos maar leuk verhaaltje over haar eigen borsten. Die in een Vlaamse film tot leven kwamen en konden praten. De stemmen werden geleverd door Axel Daeseleire en Michael Pas. Waarop Erik Van Looy nog meegeeft dat er een film bestaat met een zingende vagina. En Lubach het heeft over “veel liplezen”.

Kantelmomenten

Arjen Lubach laat nergens seconden liggen. Ook niet in de openingsronde. Het is echter Daphne Wellens die meteen doorboort met een snelle en goede ‘Open deur’. In de ‘Puzzel’ verliest Lubach veel tijd.

Lubach maakt alles goed in een flitsende ‘Galerij’, waar Merol tennisuitdrukkingen voorgeschoteld krijgt, daar niks van weet en wegzakt in de stand.

In de filmpjesronde trekt Merol alles recht met een snelle 150 seconden voor haar fragment over ‘The Crown’. Bij de volgende filmfragmenten scoort ze nog 90 seconden en wint ze probleemloos.

In de finale blokkeren Lubach en Wellens. De Nederlander wint uiteindelijk met dank aan Maradona, Qatar, Jemen en Oman.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Merol: 410 sec.

2. Daphne Wellens: 329 sec.

3. Arjen Lubach: 329 sec.

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren

2. Merol: 4 deelnames - 2 overwinningen - 2 finales gewonnen

3. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

4. Steven Van Gucht: 4 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

5. Geert Meyfroidt: 4 deelnames - 1 overwinning - 2 finales gewonnen - 1 finale verloren

6. Alexander Hendrickx: 4 deelnames - 3 finales gewonnen - 1 finale verloren

7. Acid: 3 deelnames - 2 overwinningen - 1 finale verloren

8. Dorianne Aussems - 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

9. Wiam: 3 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen - 1 finale verloren

10. Arjen Lubach: 2 deelnames - 1 overwinning - 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Dorian Liveyns, 28 jaar uit Antwerpen. Stapte afgelopen zomer in het huwelijksbootje met James Cooke. Deze energieke en goedlachse theater-en musicalacteur (‘Aladdin’, ‘’40-’45', ‘Titanic’, ‘Daens’) danst door het leven. Maar danst hij ook over de Hollandse pletwals?

