Jolien en Yannick, de weggestuurde singles van ‘Temptation’: “Wij hebben vooral veel geslapen”

TVDe singles van ‘Temptation Island’. Ze moeten proberen om een echte connectie aan te gaan met de koppelhelften en werpen daarbij al hun troeven in de strijd, maar bij enkelen onder hen was dat niet zo’n succes. Zo werden de Belgische deernes Laura en Jolien de voorbije aflevering van ‘Temptation Island: Love or Leave’ naar huis gestemd, net als Yannick. “Als er niemand bijzit die jouw type is, stopt het snel”, klinkt het.

De 28-jarige Jolien uit Munsterbilzen is nochtans een sexy single die heel wat troeven in huis heeft. Zo is ze een zelfstandige dame met een eigen restaurant, waar ze ook nog eens werkzaam is als lady chef. Jolien omschrijft zich dan ook als iemand die weet wat ze wil, en niet bang is om dat te zeggen. “Uiteraard vond ik het jammer dat er voor mij vroegtijdig een einde kwam aan ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar ik snap het wel”, klinkt het. “Geen enkele man had een romantische klik met mij, en als ik eerlijk ben, voelde ik dat ook niet. Superlieve mannen met wie het op vriendschappelijk vlak echt goed zat, maar ze waren geen van allen het type waar ik een relatie mee zou willen. Tijdens de twee dates die ik heb gehad, werd dat des te duidelijker.”

Waardoor we jou dus bitter weinig in beeld zagen. Wat deed jij daar dan in godsnaam de hele dag?

Niet zo heel veel. Ik heb vooral geslapen. Wat moet ge doen als de mannen op date zijn, en gij zijt er niet bij? (lacht) ‘t Was ook nodig, want iedere avond werd er wel een stevig feestje gebouwd in de villa. En uitkateren zat er ‘s ochtends niet in, want wij werden al om half negen gewekt om te gaan ontbijten.

Dat klinkt bijna als een strafkamp.

Nee nee, ‘t was supertof! Maar omdat ik op de eerste dag erg verbrand raakte, kon ik jammer genoeg daarna niet meer genieten van het zonnetje.Mijn eigen schuld hoor. Ik had me ingesmeerd met aftersun, in plaats van zonnecrème. (lacht) En vervolgens was onze allereerste date ook nog eens een boottochtje met de hele bende. Afzien! Ik kon de hele dag alleen op mijn buik liggen.

Kijk jij dan überhaupt met een tevreden gevoel terug op je deelname?

Zeker en vast. Ik heb me - ondanks mijn gebrek aan schermtijd - enorm goed geamuseerd. Ik was daar ook nooit moederziel alleen in de villa hé. Er waren altijd wel enkele meiden die achterbleven, waardoor ik altijd kon babbelen en lachen. Ik zou mijn deelname dan ook omschrijven als een van de tofste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ik heb er geen lief of een resem volgers op Instagram aan overgehouden, al was dat laatste sowieso mijn bedoeling niet. Ik ben vooral dankbaar voor de ervaring en de toffe vriendschappen die ik erbij gekregen heb. Met uitzondering van Efrain, Aylin en Delphine heb ik nog met iedereen contact. En dan heb ik het dus niet alleen over de mensen uit ‘mijn’ omgeving, maar ook over de jongens uit de andere villa.

Wie weet zit daar wel iemand voor je tussen.

Ik had spijt dat ik niet in de vrouwenvilla zat, laat ik het daar op houden. (lacht)

Yannick: “Corona made me do it”

De immer vrolijke Yannick (24) werkt als zelfstandige in transport, maar is daarnaast ook een gepassioneerde voetballer en dj. Deze allemansvriend is niet op zoek naar een korte relatie, hij gelooft in liefde op het eerste gezicht. Al is hij daarbij wel een tikkeltje kieskeurig. “Toen ik de dames zag, vond ik hen stuk voor stuk powervrouwen”, klinkt het. “Maar voor mij was er jammer genoeg geen match bij. En dan is het logisch dat het verhaal stopt.”

Je weet dat zo’n risico bestaat natuurlijk. Waarom wilde je dan toch meedoen?

Heel simpel: we hebben er door corona een ontzettend gekke periode opzitten. Ik speel voetbal en ben dj, maar dat waren twee dingen die ik door dat vervelende virus lange tijd niet kon doen. Ik was al meermaals gevraagd voor ‘Temptation Island’, maar ik hield iedere keer de boot af. Tot nu. Om het cru te zeggen: door de coronacrisis was er toch niets beters te doen. (lacht)

Aanvankelijk ging jij wel mee op date. Maar de interesse van de dames leek iedere aflevering iets meer te verdwijnen.

En dat begrijp ik ook. Ik ben zelf iemand die enorm houdt van spontaniteit, maar in de setting van ‘Temptation Island: Love or Leave’ ontbrak dat grotendeels. Reken daar dan ook nog eens bij dat ik niet de grootste tafelspringer ben, waardoor ik naar de achtergrond verdween. Ik kon het met iedereen goed vinden, maar ik stak er bij niemand als de grote favoriet bovenuit. Waardoor mijn exit dus geen verrassing was.

Wat deed jij daar dan, in de dagen voor je naar huis werd gestemd?

Slapen, aan het zwembad liggen, praten met de andere mannen, sporten ... En een keertje heb ik ‘De Mol’ in elkaar gestoken voor alle thuisblijvers. Dat was wel superleuk.

Jij hebt geen spijt van dit avontuur.

Ik heb een geweldige tijd gehad, en kijk dan ook met een tevreden gevoel terug op mijn deelname ‘Temptation Island: Love or Leave’. Ik kreeg er niet alleen een flink aantal volgers bij op Instagram, ik heb ook heel wat vrienden overgehouden aan het programma.

