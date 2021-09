Joke waagt kans bij 'K2 zoekt K3' na strijd tegen kanker: “Ik besef dat het leven kort is, dus geniet ervan”

TV IN BEELD. Kijk mee op de set van nieuwe fictie­reeks ‘Chantal’, de spin-off van ‘Eigen Kweek’

14 september De eerste foto’s vanop de set van ‘Chantal’, de nieuwe fictiereeks met Maaike Cafmeyer (48) in de hoofdrol, zijn gelost. In deze politiereeks schittert Maaike als inspecteur Chantal Vantomme, de agente die bevriend was met de familie Welvaert in de reeks ‘Eigen kweek’.