Joke Emmers uit de Eén-minireeks ‘Leef’: “Ik ben nog nooit zo actief aan het daten geweest als het voorbije jaar”

De minireeks ‘Leef’ was in 2020 een van de schaarse opdrachten in de agenda van Joke, die we kennen van ‘Beau Séjour’ en ‘Den Elfde Van Den Elfde’. Zij vertolkt de prettig gestoorde Anja, de rechterhand van begrafenisondernemer Vincent (Michaël Pas). Anja is een ­beetje vastgeroest in de routine van haar job, tot ze dankzij de gesprekken die ze voert met de overledenen in het funerarium, haar grote droom ontdekt: schoonheidsspecialiste worden. Om zich in haar personage te kunnen inleven, wilde Joke niets aan het toeval overlaten. “Dus ben ik gaan praten met een echte begrafenisondernemer, om alle geheimen van het vak te doorgronden”, vertelt ze.