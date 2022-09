Joke Emmers toont haar talenten en een ongemakkelijk momentje in de jury: dit was ‘De allerslimste mens’

TVOf Maaike Cafmeyer ook even wilde uitweiden over het fenomeen ‘verliefd worden via sociale media’, vroeg medejurylid Rik Verheye. De actrice, één van de rechtstreeks betrokkenen in de affaire-De Pauw, bedankte vriendelijk. Verheye drong eerst nog even aan tot zijn spreekwoordelijke frank viel. Een moeilijk, ongemakkelijk momentje bij aanvang van de derde week van ‘De allerslimste mens’.

Nieuwkomer en actrice Joke Emmers slorpte, net zoals bij haar vorige passage, bijzonder veel energie op. De supersympathieke Limburgse gun je alles, maar anderzijds hoop je ook dat ze geen twee weken mee zal gaan in deze jubilerende quiz. De positieve, overenthousiaste, superspontane brok energie is bij momenten gewoon te vermoeiend. Of da’s alvast onze mening.

De quiz zelf dreef maandagavond wel op een behoorlijk hoog niveau. Bart Cannaerts was alweer duidelijk de beste quizzer. De komiek kan, denken wij, nog heel lang meegaan. Hij is, na een zenuwachtige start, compleet stressloos, hij kent de quiz van binnen en van buiten, hij heeft flink gestudeerd en weet telkens weer die extra antwoorden te geven waardoor hij telkens opnieuw voor het verschil zorgt. Emmers verraste een paar keer met heel straffe antwoorden, maar haar niveau was niet regelmatig genoeg. Bij Cleymans was het beste er af. Of, hij voelde de bui hangen en liet zich gewillig naar de exit leiden.

Het juryduo Verheye-Cafmeyer ging een paar keer in overdrive, maar door het energieke spel van Emmers hadden Rik en Maaike al snel door dat ze niet te hard moesten knallen. Tot slot, een niet onbelangrijk detail: Bart Cannaerts kwam nog even terug op zijn ‘Pluisje’-verhaal (de bijnaam van zijn ‘lid’) dat eerder door Erik Van Looy werd gelanceerd. “Het is eigenlijk Pluis”, maakte hij duidelijk. Het is maar dat u het weet...

De leukste quotes:

Rik (over Maaike): “We zijn allebei van West-Vlaanderen. Dus eigenlijk wel familie.”

Erik (over Joke): “Fantastische actrice. Fantastische dame. Fantastische familienaam voor een kuisvrouw.”

Erik (nadat de jury dacht 10 seconden aan Joke te geven): “Dat is het leuke aan dit programma. De jury heeft niks te zeggen.”

Maaike (of ze polyglot is): “O nee, wiskunde is niet aan mij besteed.”

Rik (of Erik een goeie donor zou zijn): “Die lenzen van zijn ogen kunnen we recupereren, de rest is voor het containerpark.”

Joke (ontpopt zich als rapster, na een heel straf antwoord): “Ik wilde eigenlijk rapster worden. Het is actrice geworden.”

Hilarische momenten

Joke Emmers was bij haar vorige passage in ‘De slimste mens’ blond, nu was haar haarkleur Venetiaans blond. Met andere woorden: ros. “Ze hebben mijn haar voor een voorstelling geverfd en beloofd dat de kleur bij het wassen eruit zou gaan. Niet dus. In heb shampoo gebruikt, scheerzeep, olie, noem maar op. Niks werkt”, maakt de Limburgse duidelijk.

Verheye vertelt hoe hij voor het ingangsexamen toneel een ijskast met kiespijn moest spelen. “Ik begon eraan en blokkeerde volledig. Ik heb dan maar gevraagd of ik een diepvriesvak had of niet.”

Cleymans is zalig als hij een verhaal brengt over zijn vader die ooit poneerde dat de grootvader van zijn vriendin yoghurt had uitgevonden. “Ik ga op wikipedia kijken en lees daar dat yoghurt 3000 jaar voor Christus is uitgevonden. Mijn vader had eigenlijk een vriendin met Bulgaarse roots en haar grootvader was de invoerder van Bulgaarse yoghurt.”

Actrice Emmers ontpopt zich tot een perfecte stoomlocomotief. “Al mijn talenten in 1 aflevering gestoken”, maakt ze duidelijk.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Jelle Cleymans scoort niet tijdens de ‘3-6-9'-openingsronde en verliest daarop seconden bij ‘Open Deur’. Hij krijgt een moeilijke puzzel die hij snel oplost. Maar dat doen ook Joke en Bart.

De foto- en filmpjesronde beslissen alweer alles. Jelle haalt tijd in door seconden in te pikken van de concurrentie.

Jelle weet niks over de afwikkeling van de recente ‘De Mol’. Joke en Bart profiteren daarvan. Bij het filmpje van Joke over de kartelvorming CVP-NV-A gokt Bart slechts één jaar fout. Een verschil van 50 seconden. Maar hij scoort sterk bij zijn moeilijk filmpje over de eerste zwarte vrouw in het Amerikaanse Hooggerechtshof. En wordt zo de terechte winnaar.

De finale tussen Joke en Jelle is een zenuwslag, op matig niveau. Er zijn acht vragen nodig, voor Joke met een vraag over zeevruchten kan uitspelen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Cannaerts: 480 seconden

2. Joke Emmers: 388 seconden

3. Jelle Cleymans: 275 seconden

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De stand

1. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Bart Cannaerts: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Joke Emmers: 1 deelname, 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Gilles Van Bouwel (34), winnaar 2016, in totaal goed voor 10 deelnames en 6 overwinningen

Lees ook: