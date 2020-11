Joke De Bruyn over haar nieuwe reeks en sociale media: “Ik heb me al eens aan sexting gewaagd”

“In Vlaanderen hebben we geweldig goede crime- en detectivereeksen, maar aan tragikomische fictie over kleine menselijke verhaaltjes is er in mijn ogen nog een tekort. De grappige dialogen binnen mijn vriendenkring bijvoorbeeld, soms vol onverwachte kronkels, zie ik niet vaak gerepresenteerd op tv. Dus ben ik die gesprekken beginnen te noteren en supersnel is alles heel concreet geworden. Ik had een paar weken vrij en het was slecht weer, dus heb ik de eerste vlucht naar Miami genomen om daar te gaan schrijven. Heel toevallig ben ik daar Charlie tegengekomen op een filmconventie en die was meteen enthousiast. We sloegen de handen in elkaar met productiehuis Potemkino en we waren vertrokken. ‘Brak’ is een reeks over vrouwen en hun neurotische, soms onaantrekkelijke, kleine kantjes.”