Johan Museeuw kruipt nog eens op de fiets in ‘Spartacus Run’

Julie Vermeire en Rik Verheye tekenen present in nieuw zomerpro­gram­ma 'Het beste bod'

Play4 komt binnenkort met het gloednieuw zomerprogramma ‘Het beste bod’ op de proppen. Het lijkt op ‘Stukken van mensen’, maar is veel laagdrempeliger. Wat is het verschil? Het gaat over spullen die te vinden zijn op de zolder of op een rommelmarkt. De experts worden vergezeld door bekende koppen die meedingen naar de voorwerpen. Onder meer Julie Vermeire (24) en acteur Rik Verheye (35) maken hun opwachting.

13 juli