Joey heeft een broodjeszaak en Monica zit in de ouderraad: ‘Friends’-acteurs vertellen hoe het nu met hun personage zou gaan

TV27 mei is het eindelijk zover: dan wordt de langverwachte ‘Friends’-reünie gelanceerd. In die aflevering zullen we de acteurs niet zien als hun personage, maar enkel als zichzelf. Maar mocht de cast nog één keer in de huid van hun alter ego op tv kruipen, hoe zou het leven van Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey en Chandler er dan uitzien?

In de reüniespecial zien we de hoofdrolspelers - Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) - allemaal terug in de oude decors van de show. Ze spelen spelletjes, lezen samen scenario’s en verklappen geheimen vanop de set. Hoewel de acteurs niet in de rol van hun personage kruipen voor de special, hebben de castleden wel een idee van wat hun personages vandaag zouden doen.

“Ik had een eigen kledinglijn willen beginnen”, zegt Aniston (52) over Rachel. “En ik woon in New York City aan de Upper East Side.” Cox (56) zegt dat Monica haar ambitieuze zelf zou blijven. “Ik heb het gevoel dat Monica iets competitiefs zou doen om zo andere moeders te overtreffen, bijvoorbeeld met een koekjesverkoop op school. Ze zou ook aan het hoofd van de ouderraad staan.” Kudrow (57) denkt dat Phoebe in Connecticut zou wonen met Mike en hun kinderen. “Ik zou de leiding hebben over het kunstprogramma van een school. En daarnaast zou ik mijn kinderen tonen dat het perfect oké is om anders te zijn dan de rest.”

Volledig scherm Matthew Perry als Chandler en Matt LeBlanc als Joey © HBO

“Chandler zou een geweldige papa zijn”, zegt Perry (51) over zijn personage. “En een geweldige komedieschrijver.” Volgens LeBlanc (53) zou Joey zijn grote passie gevolgd zijn: “Ik zou een broodjeszaak geopend hebben. En alle sandwiches nadien zelf opeten.” Ross zou volgens Schwimmer (54) nog steeds ‘spelen met botten’ als paleontoloog. “En daarnaast zou ik ook geïnvesteerd hebben in Joey’s broodjeszaak en zo veel spaargeld verloren hebben.” LeBlanc is alvast enthousiast: “Een broodjeszaak met een dinosaurusthema! Een ‘Bronto-burger’”, lacht de acteur.

De reünieaflevering van ‘Friends’ zal op donderdag 27 mei 2021 uitgezonden worden op HBO Max.

