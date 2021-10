Jo Vanbelle uit ‘De Rechtbank’ komt ‘schurken’ tegen van elk kaliber: “Niet iedereen die z’n factuur niet betaalt, is een arme sukkelaar”

Onder zijn toga draagt Jo ­Vanbelle nog een andere werkplunje, met stijlvolle manchetknopen en stoefertje. Bij het grote publiek is hij intussen bekend als vrederechter in ‘De Rechtbank’, maar daarnaast is hij ook zakenadvocaat. En een fijnproever, die in het verleden zelfs enkele restaurants inspireerde. Een veelzijdig en flamboyant man, dus. Of, zoals een krant hem omschreef: de ‘dandy-rechter’. “Het klopt dat ik me graag netjes kleed, ja”, zegt hij in Dag Allemaal. “Kleren onderscheiden ons van de dieren.”