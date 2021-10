Jo Hens gaat uit de kleren voor sexting-verhaal in ‘Familie’: “Met mijn bekende kop moet ik extra voorzichtig zijn”

TV GEZIEN? ‘Saar in het bos’: “De breinbre­kers over intieme hygiëne waren het spannend­ste dat we te zien kregen”

Onze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je hier hun mening. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘Saar in het bos’ op Eén, een realityreeks waarin Saartje Vandendriessche 21 dagen probeert te overleven in - jawel - een bos. “Gelukkig had de presentatrice ervaring met maffen in barre omstandigheden. ‘Bij de VRT leg ik me vaak een halfuurtje op de grond en dan vertoef ik vliegensvlug in dromenland’, biechtte ze op.”

28 oktober