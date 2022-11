Jiri en Florence vonden elkaar in sneltempo na ‘Blind Getrouwd’: “We hebben bewust met intimiteit gewacht”

TVZe zorgden voor dé verrassing van dit ‘Blind Getrouwd’-seizoen. Ondanks een zeer moeizame start kozen Florence Vandoorne (29) en Jiri Punt (35) toch voor elkaar. “Voor mij was ‘neen’ nooit en optie”, verklaart Florence nu in een dubbelgesprek met haar man. De twee vertellen uitgebreid hoe geremd ze zich voelden tijdens de opnames, de impact van de pijnlijke reacties en of ‘het’ er intussen al van gekomen is. “Neen, ik ben geen seut in bed.”