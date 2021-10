Jill Peeters onderzoekt klimaat- en natuurcrisis in ‘Wat houdt ons tegen?’

“Ik ben echt trots op de reeks en hoop dat we er mensen mee kunnen inspireren”, vertelt Jill Peeters. “We staan immers voor een complexe en grote uitdaging, of we dat nu willen of niet." En dus probeert ze in de vijfdelige Canvas-reeks ‘Wat houdt ons tegen?' uit te klaren hoe we zo in de problemen zijn geraakt, maar ook hoe de toekomst er gaat uitzien. “Het goede nieuws is dat de wetenschap ons zegt dat het nog kan, áls we er volledig voor gaan”, klinkt het. “En dat overal in Vlaanderen pioniers nu al timmeren aan de weg. Dat wil ik graag tonen. Want zien doen, doet doen.” Van maandag 25 tot vrijdag 28 oktober is er trouwens ook een radioversie van ‘Wat houdt ons tegen?’ te beluisteren op Radio 1.