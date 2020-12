Jill Peeters maakt comeback op tv met eigen reeks over klimaat en biodiversiteit

TVGenoeg geleuterd over het klimaat, het is tijd om er echt iets aan te doen. Dat vindt gewezen VTM-weervrouw Jill Peeters (45), die voor Canvas nu een eigen docureeks maakt om de problemen aan te kaarten. Het betekent voor Jill ook meteen haar comeback naar het kleine scherm.

Kunnen we de aarde weer gezond maken? En wat houdt ons vandaag nog tegen? Jill Peeters gaat in een documentaire voor Canvas op zoek naar antwoorden op die vragen. In vier afleveringen onderzoekt ze hoe het dan komt dat we, ondanks al onze kennis, er toch niet in slagen om het tij te keren. Of wordt er, zonder dat we het weten, toch al gebouwd aan een betere wereld?

“Ik vraag me voortdurend af hoe het komt dat we wéten wat er op ons afkomt, dat we zelfs de oplossingen kennen, en dat er toch ‘niets’ gebeurt. Net daarom wil ik zo graag dit programma maken met Canvas”, zegt Jill Peeters. “Als je dagdagelijks bezig bent met het weer te voorspellen, gun je jezelf niet de tijd en ruimte voor de dingen die er echt toe doen. De verstoring van het klimaat en het verlies van onze biodiversiteit zijn zonder meer de grootste uitdagingen die wij, als mens, nu al recht in de ogen kijken. Vooral het onrecht dat hiermee gepaard gaat, raakt me.”

BEKIJK OOK: Jill Peeters stopt als weervrouw bij VTM

Nood aan vertrouwen

Ze vervolgt: “Toen ik stopte als weervrouw, hoorde ik dat veel mensen me gingen missen voor mijn zonnige weerberichten, maar misschien nog meer voor mijn klimaatwerk. Ik zie dat ook aan de mensen die mij blijven contacteren: beleidsmakers, ondernemers, jongeren… ze hebben nood aan een vertrouwenspersoon die hen een heldere uitleg kan geven over de onzekerheden waarmee ze worstelen, en de mogelijkheden die ze zien. Dit programma past perfect binnen dat verhaal dat ik wil vertellen.”

Jill Peeters was bijna 20 jaar lang de weervrouw van VTM. In die periode groeide ze ook uit tot een experte in het helder uitleggen van de wetenschap van het klimaat en de complexiteit van de natuur. Voor dit engagement kreeg ze onder meer een Europese prijs, de Wablieft-prijs en het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Jill Peeters richtte ook Climate without Borders op, een wereldwijd netwerk van weermensen die over de grote klimaatuitdaging spreken.

De opnames van de reeks gaan binnenkort van start, de uitzending op Canvas is voorzien in het najaar van 2021.

LEES OOK: