Jill Peeters enthousiast over comeback in eigen programma rond klimaatwetenschap

TV Einde van ‘Neighbours’ in zicht na 36 jaar?

28 juli Hangt er onweer boven Ramsay Street? In Australische media wordt in elk geval gespeculeerd over een nakend einde van ‘Neighbours’ (‘Buren’), de soap die al 36 jaar loopt en bij ons op VTM2 te zien is. Officieel is er nog niks beslist, maar recente aanpassingen in het uitzendschema doen ‘Neighbours’-fans toch het ergste vermoeden.