Jill krijgt romantische serenade van Thomas in ‘De Cooke & Verhulst Show’

Jill en Thomas kregen tijdens hun tijd in het huis gevoelens voor elkaar en er kwam zelfs een kus bij te kijken. “We hadden heel veel plezier en van het één kwam het ander. Daar heb ik totaal geen spijt van”, vertelde Thomas achteraf in een gesprek met Privé. Ondertussen zijn de twee nog steeds goede vrienden en nemen ze de tijd om uit te zoeken wat ze voor elkaar betekenen.

Tijdens de uitzending maakte Thomas wel duidelijk dat hij Jill nog altijd niet vergeten is. Hij bracht met ‘Zij’ van Marco Borsato een romantische serenade voor zijn medekandidate. “Ik vind Jill erg leuk, maar in de buitenwereld gaat het er anders aan toe. We wonen ook ver uit elkaar, maar we hebben tijd genoeg om uit te zoeken wat er tussen ons speelt. En ook Jill zelf ziet nog potentieel: “Ik sluit het zeker niet uit”, klonk het vanavond in ‘De Cooke & Verhulst Show’.