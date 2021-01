Jill is opnieuw in het ‘Big Brother’-huis na negatieve coronatest

TVGoed nieuws voor de Nederlandse studente Jill (22). Na haar ziekenhuisopname vorige week, moest de ‘Big Brother’-kandidate enkele dagen in hotelquarantaine. Nu ze een negatieve coronatest heeft afgelegd, mocht Jill deze namiddag het huis weer in.

Voor wie het vergeten was: vorige week liep het in de nacht van donderdag op vrijdag mis met Jill. Ze voelde zich erg ziek en werd uiteindelijk zelfs met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na een uitgebreide controle bleek Jill gelukkig in orde te zijn. Een terugkeer naar het ‘Big Brother’-huis zat er echter niet onmiddellijk in vanwege de coronamaatregelen. Jill moest opnieuw enkele dagen in hotelquarantaine. Na een negatieve test mocht ze vandaag opnieuw het huis in en dat is ondertussen ook gebeurd.

Met veel toeters en bellen - en dat mag je redelijk letterlijk nemen - keerde Jill weer terug naar het ‘Big Brother’-huis. De overige kandidaten zijn alvast blij dat ze het weer goed stelt én dat ze opnieuw in het huis is. Ook Jill, die er ondertussen weer stukken beter uitziet, is blij dat ze weer terug is. “Bedankt voor al jullie hulp van vorige week. Zonder jullie had ik het allemaal niet getrokken", zegt ze nog tegen haar medekandidaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Els of Patrick?

Jill kan deze week niet genomineerd worden door haar ziekenhuisopname, dus wordt de druk voor de andere kandidaten iets groter. Nadat ze eerder al in de gevarenzone zat, maakt ook deze week de Nederlandse kandidate Els (57) kans om het ‘Big Brother’-huis te moeten verlaten. Het resultaat van tactische stemmen en het feit dat haar overmatig gebruik van het bubbelbad de medebewoners flink irriteert.

Naast Els is ook de Belgische deelnemer Patrick (59) genomineerd. Hij had evenveel tegenstemmen als de Belgische Julie (34), waardoor huismeester Liese (28) door Big Brother in de dagboekkamer werd ontboden. Daar mocht ze beslissen wie van beide kandidaten ze veilig stelde. Liese besliste om haar vriendin te redden, waardoor de twee oudste deelnemers het nu tegen elkaar mogen opnemen. Wie van hen uiteindelijk het onderspit moet delven, komen we donderdag te weten tijdens de vierde liveshow.

Lees ook

Volledig scherm Big Brother - Jill © SBS