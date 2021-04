Jill is dolblij wanneer Thomas plots weer in het ‘Big Brother’-huis staat: “Ik denk dat ik kattenkwaad ga uithalen met hem”

Vanavond krijgen de bewoners in ‘Big Brother’ een onverwachte gast over de vloer. Vlak voor de finale staat Thomas plots voor de deur. Niemand weet waarom, maar Jill is dolblij. Samen zoeken ze een gezellig plekje op en praten ze over hoe moeilijk ze het hadden zonder elkaar. “Ik heb gejankt, ik heb zo erg gehuild”, vertelt Jill aan Thomas. Hij was niet alleen de grappenmaker van de groep, maar ook Jills beste maatje. Het viel haar dan ook zwaar toen hij het huis moest verlaten. Ook Thomas had het heel moeilijk toen hij naar huis moest. “Ik heb niet geslapen die eerste week. Ik ben blij dat ik niet gefilmd werd in die week.”

Voor Thomas voelt zijn dagje in het huis weer als thuiskomen. “Jill is een heel belangrijk persoon voor mij. Is echt een van mijn beste maatjes in mijn leven en ik weet zeker dat dat zo gaat blijven. Dus om haar gewoon terug te zien en weer met haar te kunnen praten, dat is de mooiste cadeau die ik tot nu al heb gekregen”, zegt een blije Thomas. En ook Jill is in haar nopjes. Zij broedt al meteen op plannetjes om weer met twee kattenkwaad te kunnen uithalen. “Ik denk dat ik gewoon kattenkwaad weer ga uithalen met hem en lekker ga geinen en kletsen. Gewoon weer Jill en Thomas”, zegt ze met een lach tot over haar oren. Maar wat doet Thomas nu in het huis?