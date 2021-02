Jill en Matt worden closer in ‘Big Brother’ en Thomas is jaloers: “Je bent boos, ik zie het aan je”

Showbizz Marlène de Wouters sluit terugkeer naar tv niet uit: “Ik zie mezelf wel een praatpro­gram­ma presente­ren”

4 februari Marlène de Wouters (55) is vanavond te gast in ‘De Ideale Wereld’. Het is al even geleden dat we haar nog op het kleine scherm zagen. “Maar zo’n ludiek praatprogramma presenteren? Dat zou ik nog graag doen."