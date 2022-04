Jessica getuigt in 'Blind gesprongen' over burn-out: "Luister naar je lichaam, je hebt er maar één”

TV Nu Chris Rock de kaartver­koop voor zijn nieuwe show ziet stijgen: dit zijn 6 van de beste comedy­shows voor het weekend

Chris Rock (57) trad woensdag voor het eerst sinds de Oscaruitreiking van afgelopen zondag op, waar hij een klap kreeg van acteur Will Smith. De komiek kreeg in Boston een staande ovatie van de bezoekers van zijn comedyshow. Volgens TickPick, een van de grootste kaartverkopers in de VS, werden er na het Oscarincident bovendien ook meer kaarten verkocht voor Rocks show dan in de hele maand ervoor. De nieuwe show van Chris Rock is helaas nog niet bij ons te zien. Als gevolg gingen wij op zoek naar zes meer dan waardige alternatieven die je dit weekend al kan bekijken.

1 april