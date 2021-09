Jessica Chastain schittert in emotionele ‘Scenes From a Marriage’: “Het was een opgave om niet zelf in een put te vallen”

TVOf het intellectuele armoede dan wel een eindeloos geloof in het eigen kunnen is: tegenwoordig draait Hollywood er de hand niet voor om om een moderne interpretatie te geven aan succesvolle reeksen van weleer. Denk maar aan het hernieuwde ‘Gossip Girl’ of het vervolg op ‘Sex and the City’, dat momenteel gedraaid wordt. Geen verrassing dus dat ook de Zweed Ingmar Bergman, een van de bekendste cineasten van de vorige eeuw, eraan moet geloven. Streamz brengt namelijk een hedendaagse bewerking van ‘Scenes From a Marriage’ , waarin Oscar Isaac en Jessica Chastain dit keer de hoofdrollen vertolken. “Spelen dat je depressief bent omdat je huwelijk kapot gaat door overspel: dat komt binnen. Het was een opgave om niet zelf in een put te vallen.”

In deze nieuwe versie - die vijf afleveringen duurt - wordt alles wat in strikte of minder strikte zin te maken heeft met liefde, bekeken door de lens van een hedendaags Amerikaans koppel. Oscar Isaac (42) kruipt hiervoor in de huid van filosofieprofessor Jonathan, terwijl Jessica Chastain (44) als Mira een tech executive vertolkt. Daarbij is zij degene die het grote geld verdient, terwijl Jonathan thuis werkt en ondertussen voor hun jonge dochter Ava (Lily Jane) zorgt. Wanneer Mira een affaire heeft, is het ook zij die - ondanks hun kind - aanstuurt op een scheiding. Over een periode van vijf jaar worden vervolgens niet alleen de echtelijke strubbelingen, maar ook de mooie en tedere momenten in beeld gebracht. “Dit is een moderne kijk op het huwelijk”, legt Chastain uit. “Hierbij is het vooral interessant om eerst naar de originele serie te kijken, en dan naar die van ons. Zo kan je zien hoe genderrollen de afgelopen vijftig jaar zijn veranderd.”

Meer echtscheidingen

‘Scenes From a Marriage’ - oftewel: ‘Scener ur ett äktenskap’ - was oorspronkelijk een zesdelige reeks die Ingmar Bergman in 1973 voor de Zweedse televisie draaide, en waar later een film uit werd gepuurd. De serie draait volledig rond Marianne (Liv Ullmann) en Johan (Erland Josephson), een koppel dat hun huwelijk langzaamaan ziet sneuvelen nadat hij haar bedrogen heeft. Met de nodige real-life controverse tot gevolg. Nadat de slotaflevering goed was voor 3,5 miljoen kijkers - oftewel de helft van de toenmalige Zweedse populatie - waren er het jaar nadien naar verluidt opmerkelijk meer echtscheidingen in het Scandinavische land.

Niet dat Bergman dat aan z’n hart liet komen. Nadat de reeks in een film werd gegoten, kaapte de Zweed er onder andere een Golden Globe voor Beste Buitenlandse Film mee weg. Daarnaast sijpelde de invloed van ‘Scenes From a Marriage’ ook door in het werk van ronkende namen zoals Woody Allen, Richard Linklater en Noah Baumbach. Laatstgenoemde stopte bijvoorbeeld in z’n Oscarprent ‘Marriage Story’ heel wat verwijzingen naar de tour de force van Bergman.

Geen tijd...

Tot een volbloed adaptatie kwam het echter nu pas. Dankzij HBO, dat aan schrijver/regisseur Hagai Levi de opdracht gaf om het hele opzet te vertalen naar 2021. Volgens verschillende Amerikaanse websites is dat opzet niet helemaal geslaagd, maar zorgen de vertolkingen van Isaac en Chastain er wel voor dat ‘Scenes From a Marriage’ alsnog overeind blijft.

Chastain - die bij ons vooral gekend is van rollen in ‘The Help’, ‘The Martian’ en ‘The Zookeeper’s Wife’, waarin ze samen met Johan Heldenbergh acteerde - raakte bij het project betrokken dankzij haar tegenspeler. “Oscar en ik hebben samen gestudeerd, en we zijn altijd bevriend gebleven. Op een dag kreeg ik een mailtje van hem. Hij had gehoord dat HBO plannen had met ‘Scenes From a Marriage’ en zei me - nog voor hij zelf gecast was - dat hij deze remake samen met mij wilde maken. Ik liet Oscar weten dat ik wel auditie wilde doen, maar dat mijn agenda propvol stond. Stel dat ik gecast werd, moest iedereen wachten tot ik vrij was om aan de opnames te beginnen.”

Volledig scherm 'Scenes From a Marriage': Jessica Chastain speelt Mira, een vrouw wiens huwelijk langzaam in elkaar stort. © RV

... maar ‘dankzij’ corona wel

HBO zag dat lange wachten niet zitten, waardoor de productie zou aanvatten zonder Chastain. Tot corona toesloeg, en heel wat studio’s hun plannen herzagen. Met grote gevolgen voor verschillende acteurs en actrices, waaronder ook Jessica Chastain. Zij had ineens een lege agenda, en was dan ook blij verrast toen ze uit het niets een nieuwe mail van Oscar kreeg. “Hij vertelde me dat de rol van Mira nog steeds vrij was. Omdat covid-19 mijn agenda door elkaar had gehaald, kon ik dit keer wél zonder problemen mijn medewerking toezeggen.”

“Op een bepaalde manier voelde deze rol heel erg meant to be aan”, vervolgt de actrice. “Sinds ik in 2014 met haar samenwerkte voor ‘Miss Julie’, heb ik een goed contact met Liv Ullmann. Zij speelde Marianne, de vrouwelijke hoofdrol in de originele reeks. Ik heb Liv dan ook een mailtje gestuurd om haar op de hoogte te brengen van mijn rol. Ik wilde vooral niet dat ze zou denken dat ik haar baanbrekende werk teniet probeerde te doen.”

Heftige rol

Na de zegen van Ullmann voelde Jessica Chastain zich klaar om haar personage op een geloofwaardige manier neer te zetten. “Als Mira mag ik een vrouw spelen met de nodige weerhaakjes”, klinkt het. “Door haar falende huwelijk worstelt ze immers met een depressie. Ze heeft zichzelf verstikt en gedempt, wat heel interessant is om te spelen.” Toch geeft de actrice grif ook toe dat de rol intenser was dan ze aanvankelijk kon vermoeden. “Naarmate het filmen vorderde, werd het steeds moeilijker - en zelfs behoorlijk pijnlijk - om die emoties op te roepen. Zelfs met iemand zoals Oscar - die ik graag zie - aan mijn zijde, was het een opgave om niet zelf in de put te vallen. Ik denk dat je die pure emoties ook ziet in de reeks. We zijn beiden erg diep gegaan voor onze rol.”

“Als ik erop terugblik, ben ik uiteraard blij dat ik aan dit project heb meegewerkt”, besluit Chastain. “Maar ik kan niet zeggen dat ik met plezier terugdenk op de opnameperiode. Ik heb me tijdens het draaien meermaals afgevraagd of mijn vriendschap met Oscar dit wel zou overleven. Sommige scènes waren namelijk zo verontrustend en intens. Godzijdank is alles goed afgelopen, en zijn we nog steeds vrienden.”

