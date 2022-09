Jessi, de zus van Belle Perez, maakt indruk bij ‘I Can See Your Voice’: “Mijn zus stond meteen achter mijn deelname”

TV“Een Spaanse furie uit een muzikale familie”, kondigde Jonas Van Geel haar aan. In een vuurrood ensemble schitterde Jessi Perez (35), de jongere zus van Belle, in het VTM-programma ‘I Can See Your Voice’. Een intrede in de Vlaamse showbizz? “Ik wil niet per se bekend worden.”

“Een heel toffe, maar spannende ervaring, ik wilde echt eens uit mijn comfortzone treden”, blikt Jessi terug op haar ‘I Can See Your Voice’-avontuur. In het verleden gaf ze al wel eens een interview met haar zus Belle Perez, maar op het scherm raakte ze tot nu toe nog nooit verzeilt. “Mijn zus stond meteen achter mijn deelname en zei dat ik ervoor moest gaan. Misschien ook omdat ze in het eerste seizoen zat en het zo'n tof programma vond.” Op een korte, maar krachtige manier laten zien wat je in je mars hebt, sprak Jessi meteen aan in het format. “Meedoen aan ‘The Voice’ bijvoorbeeld ligt niet binnen mijn ambities, ik wil ook niet per se bekend worden”, klinkt het.

Al is de Limburgse naast haar job als administratief medewerker (tijdens de opnames van het programma werkte ze nog in een boetiek, sinds kort veranderde ze van job) wel regelmatig te vinden op grote podia. Met de band Loco Kids Disco brengt ze covers van onder andere Camille, Niels Destadsbader en Regi. “En we brengen ook hits uit de nineties voor de ouders. Onze show is eigenlijk drie kwartier feest met echte meezingers”, vertelt een enthousiaste Perez. Die meezingers brachten de groep zelfs tot bij Genk on Stage en Pennenzakkenrock. Op dat laatste festival prijkte ze naast ‘I Can See Your Voice-jurylid Metejoor op de affiche. “Spannend, want ze mogen de kandidaten absoluut niet kennen. Gelukkig liepen we elkaar daar mis en sloegen we nooit een babbeltje”, lacht de zangeres.

Een muzikale familie, dat moet wel prachtige samenzang opleveren. Jessi en Belle weten elkaar zeker te vinden voor een spontaan duet, al hoeven we niet meteen te hopen op een single van de zusjes Perez. “Ik sta er zeker voor open om nog eens iets samen te doen, maar dan zal het iets laagdrempeligs zijn”, zegt Jessi.

Onder de schuilnaam ‘Señorita’ playbackte Jessi Perez ‘Cheap Thrills’, origineel een nummer van Sia, in ‘I Can See Your Voice’. Zong ze écht of schuilt er geen zangeres in deze Spaanse schone? Een groot dilemma voor de juryleden, maar een uitgemaakte zaak voor de kijkers thuis: 71% dacht dat het niet Jessi’s stem was die door de boxen klonk. Monden vielen open toen Jessi tijdens haar onthulling moeiteloos ‘Ave Maria’ zong, een nummer van zuslief.

‘I Can See Your Voice’ is elke vrijdag om 20.35 uur te zien op VTM.

