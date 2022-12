Jess Smith is het lachend zonnetje uit ‘De Teletubbies’: “Ik werd gecast in het ziekenhuis”

Het zonnetje uit Tubby-land is inmiddels 25 jaar oud en werkt momenteel voor een beveiligingsbedrijf in Medway, Engeland. “Ik werk in de beveiligingssector en beheer de administratieve kant van het proces”, vertelt Smith aan ‘Mirror’. “Ik wil binnenkort ook gaan reizen en meer delen van de wereld zien, voordat ik me vestig en een gezin sticht”, vervolgt ze.

Over haar periode als zon, herinnert ze zich jammergenoeg niets meer. “Er werd mij verteld dat ik gecast werd in het ziekenhuis. Ik werd gewogen en ik sprong in het oog van het ziekenhuispersoneel. Het was toevallig op dat moment dat de producent van ‘De Teletubbies’ had gevraagd aan het ziekenhuis om contact met hem op te nemen wanneer ze een guitige baby hadden gezien.” En zo gezegd zo gedaan, want Jess had de ideale glimlach voor de reeks. “Tijdens de opnames lieten de producers met voor een camera met daarnaast een spiegel zitten. Ik lachte dus gewoon met mezelf”, besluit ze.