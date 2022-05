Jeroom veroorzaakte ongeluk op set Junior Bake Off Vlaanderen: "Levensgevaarlijk”

TV Meteen kritiek op ‘Da’s dikke liefde’ van Lotte Van Wezemael: “Weer geredu­ceerd tot beoordelen op uiterlijk?”

Lotte Vanwezemael is binnenkort samen met dr. Servaas Bingé te zien in het nieuwe Play4-programma ‘Da’s dikke liefde’. Een programma waarin koppels met een maatje meer proberen om weer in form te geraken, zodat ze hun relatie nieuw leven kunnen inblazen. Het format krijgt meteen scherpe kritiek op sociale media. “Dit is zo cliché."

19:48