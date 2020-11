Jeroom, presentator van ‘Junior Bake Off’, twijfelt over tweede kind: “De eerste drie jaar, dat is echt de hel”

TVIn ‘De Slimste Mens’ is jurylid Jeroom (43) de man met de meedogenloze grappen. In ‘Junior Bake Off’, nu al te zien op Telenet en later op VIER, toont hij als verrassende presentator z’n tedere kant. Zoals hij ook is voor zijn vijfjarige zoon Remus. Maar of er nóg een kind komt, daar twijfelt Jeroom toch over.