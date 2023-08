Jeroom deelt eerste blik op zijn debuut in Nederlandse ‘De Slimste Mens’

TV Iconische Amerikaan­se ‘The Price Is Right’-presenta­tor Bob Barker (99) overleden

In de Verenigde Staten is de legendarische tv-presentator Bob Barker overleden. Barker verwierf vooral bekendheid als host van het programma ‘The Price is Right’, dat hij liefst 35 jaar presenteerde. Hij overleed in zijn woning in de Hollywood Hills, in Californië. Barker werd 99 jaar.