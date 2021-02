Jeroen wil vechten voor Elke Clijsters in ‘De Bachelorette’: “Ik word met plezier een pluspapa”

TVVier jaar is hij single, en nu dingt Jeroen (33) in ‘De Bachelorette’ mee naar het hart van Elke Clijsters. “Ik heb de afgelopen jaren aan mezelf gewerkt, waardoor er geen tijd was voor een relatie”, zegt de West-Vlaming. “Nu voel ik dat ik er klaar voor ben.” Hij heeft alvast een sterke tactiek in het programma: “Ik ben gewoon mezelf. Als je geen masker opzet, kan het ook niet afvallen, hé.”