Jeremy is het buitenbeentje in ‘Shalom allemaal!’: “Mijn ex nam afstand van het jodendom, ze vond me te strikt”

TV EXCLUSIEF. Sarah Jessica Parker over ‘And Just Like That’: “Die situatie met Kim Cattrall? Het is wat het is...”

Vijfentwintig jaar na het debuut van ‘Sex and the City’ is Sarah Jessica Parker (58) al aan haar tweede seizoen van de populaire reboot toe. Romantiek, rouw en verrassend ruige seksscènes: ‘And Just Like That...’ belandden wij in een Zoomgesprek met Carrie Bradshaw herself. Ze vertelt ons zonder schroom over ouder worden, haar vete met Kim Cattrall, en de langverwachte terugkeer van Carrie’s ex-verloofde, Aiden. “Andere mensen hebben veel meer moeite met mijn leeftijd dan ik.”