Jens Zutterman moet na halfuur ‘De Mol’ al verlaten: “Het voelde alsof m’n grote liefde het had uitgemaakt”

TVGekozen worden uit meer dan 30.000 kandidaten en dan nog voor de échte start van het spel alweer naar huis moeten. Dat was het bittere lot dat was weggelegd voor schrijnwerker Jens Zutterman in de eerste aflevering van ‘De Mol’. Omdat de groep niet sterk genoeg was in het openingsspel tegen tien ‘concurrenten’ volgde er een eliminatieproef. Daarin trok Jens aan het kortste eind. Een bittere pil om te slikken.

15 minutes of fame: in jouw geval is dat vrij letterlijk te nemen. Ben je al een beetje bekomen van je plotse en snelle exit?

Intussen wel. Ik heb het een plaats gegeven. Maar de eerste dagen had ik het echt moeilijk. Alsof je grote liefde het uitmaakt. Ik had buikpijn, ik at een paar dagen niet en ben bijgevolg een paar kilo vermagerd. En nu iedereen het weet, doet het opnieuw pijn. Zeker omdat mijn vrienden en familie echt aan het supporteren waren en hard in mij geloofden.

Hoe beleefde je het moment zelf?

Ik dacht echt dat het ging lukken. Dat ik aan de echte ‘De Mol’ kon beginnen Maar toen ik in het veld overbleef met Jasmien en Annelotte voelde ik de bui hangen. Toen wist ik: ik ga naar huis.

Maar je hield je wel sterk?

Het drong op dat ogenblik niet echt door. Ik heb pas een dag of twee later een klop gekregen. En toch wat tranen gelaten. En dan moet je weten dat ik niet snel mijn emoties toon.

Quote Mijn omgeving dacht dat ik ‘De Mol’ gewonnen had. Ik ben namelijk zelfstandi­ge en kocht recent een nieuwe camionette. Dat was de laatste week de talk of the town! Jens Zutterman

Wat zei je vrouw toen je zo snel weer voor de deur stond?

Ze kon het niet geloven en wist ook niet wat ze ervan moest denken. Ik stond na een dag weer thuis. Ik had het koud en zat volledig onder de modder. De eerste avond hebben we er ook niet over gepraat, want ik kwam in een ondergelopen huis thuis. De storm had ook bij ons in Ieper lelijk huisgehouden. Ik heb dus nog een halve nacht water gepompt en ben dan, na een heel warme douche, in bed gekropen.

De afvallers van ‘De Mol’ moeten zich een tijdje gedeisd houden. Waar heb jij je verstopt?

Ik had nooit verwacht dat ik na een dag weer thuis zou zijn. Ik dacht toch minstens een dag of vijf weg te zijn. Gelukkig kon ik mij wel schuilhouden in een huis verderop in onze straat, een verbouwproject, waar ik me heb kunnen bezighouden. En mijn vrouw bracht mij intussen eten.

(Lees verder onder de video.)

Hoe waren de reacties van je omgeving op je deelname?

Vol ongeloof! En ze dachten tot vanavond ook al allemaal dat ik ‘De Mol’ gewonnen had. Want ik ben zelfstandige en ik kocht recent een nieuwe camionette. Dat was de laatste week de talk of the town!

Op het einde van de aflevering ontdekken we dat er ook een mol is bij de aanvallers. Dus als Noah de mol is bij de aanvallers, dan vervangt hij de mol bij de oorspronkelijke groep kandidaten en moet de originele mol naar huis. Misschien ben of was jij de mol wel?

Tja…daar kan ik natuurlijk niets over zeggen…Behalve dat alleen ik weet of Noah al dan niet de mol is.

