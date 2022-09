Jens Dendoncker wordt presentator ‘The Masked Singer’: “Niels is de grootste ster van Vlaanderen, je stapt niet zomaar in zijn voetsporen”

TV Discovery+ deelt eerste beelden van nieuwe docu ‘Johnny vs Amber: The US Trial’

Op ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’, de film over de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is het nog een tijdje wachten, maar ‘Johnny vs Amber: The US Trial’, een gloednieuwe docu over het veelbesproken proces, is wel al uit.

20 september