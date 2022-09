Jens Dendoncker wordt nieuwe presentator van ‘The Masked Singer’: “Dit is mijn grootste angst als opvolger van Niels Destadsbader”

TV RECENSIE. ‘Killing Eve 4’: “Teleur­stel­len­de finale van ‘Game of Thrones’ was niets in vergelij­king met dit”

Een flink jaar geleden danste het vierde seizoen van ‘Killing Eve’ in Amerikaanse en Britse huiskamers over de buis. Op heden kunt u dat langverwachte hoofdstuk (en tevens ook sluitstuk) ook zelf bewonderen op VRT MAX. Maar voor u een gat in de lucht springt, moeten we u toch behoeden. Als u iet of wat van deze reeks houdt, kijk dan niet, want het is niet om aan te zien. Waarom? Evelien Delgouffe legt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

