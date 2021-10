Jens Dendoncker praat voor het eerst over zijn burn-out: “Ik heb nog sombere dagen, maar gelukkig steeds minder”

TV RECENSIE. ‘Invasion’: “Veel blabla, weinig boemboem”

Een avondklok, extra nieuwsuitzendingen, geplunderde supermarkten en massa’s onwetendheid. We weten allemaal hoe het einde van de wereld eruitziet - we hebben er flarden van meegemaakt - al is in deze nieuwe Apple TV+-reeks geen pandemie de grote boosdoener, maar wel een inval van buitenaardse grootorde. Of u deze blockbusterreeks, deels onder de regie van Vlaams regisseur Jakob Verbruggen, per direct moet streamen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

27 oktober