Jennifer Lopez sluit 2020 af met optreden op Times Square

Jennifer Lopez (51) zegt dat niet botox, maar olijfolie haar een gave huid gaf. Dermato­loog Ilan Karavani is sceptisch: “Er zit meer achter”

9 december Actrice en zangeres Jennifer Lopez (51) lijkt niet te verouderen. Haar lichaam: strak. Haar gezicht: nog strakker. Nu zegt het Hollywoodicoon dat haar gave huid puur natuur is. “Ik heb nog nooit botox gebruikt”, onthult ze in een interview. Ze smeert wel al sinds haar twintigste elke dag zonnecrème en verzorgt haar huid met olijfolie – ook het steringrediënt in haar nieuwe skincarelijn JLo Beauty. We factchecken haar beweringen met dermatoloog Ilan Karavani.