Jennifer Aniston barst in tranen uit tijdens laatste bezoek aan 'The Ellen Show’

De bedenkelij­ke praktijken van Dr. Phil: "Hij stuurde me naar een plek waar ik mishandeld werd"

7 juli “In tijden waarin we alles onder een vergrootglas leggen, is het bizar dat Dr. Phil nog op de buis is.” Een uitspraak die onschuldig begon op het internet, maar daarna een eigen leven begon te leiden in de media. Want inderdaad, de bekende tv-psycholoog is al lang geen onbeschreven blad meer. De man wordt ervan beschuldigd dat hij kwetsbare personen misbruikt, dat hij jongeren in de handen van misbruikers heeft gedreven én dat zijn schijnbaar perfecte huwelijk eigenlijk zo wankel is als een kaartenhuis. Is het tijd dat de man en zijn programma van het scherm worden gehaald?