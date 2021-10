Jemaima kreeg golden ticket in ‘K2 zkt K3': “Tijd voor verandering, of dat nu een donkere huid of een jongen is”

Afgelopen zaterdag zette Jemaima een knalprestatie neer met het nummer ‘Waar zijn die engeltjes’. De voltallige jury was laaiend enthousiast en de complimenten vlogen in het rond. “Ik was echt van m’n stuk” vertelt Jemaima. “Ik was al zo blij dat ik door de pre-audities was en toen het licht nog eens op groen sprong voor de golden seats, werd ik helemaal emotioneel.” Al waren dat maar nét genoeg punten die ze had gekregen van de kijkers in de zaal. “Dat had ik pas later door”, lacht ze. “Ik was nog onder de indruk van de commentaren van de jury. Die waren zo goed, ongelooflijk.”