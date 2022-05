Jelle De Beule, Wim Willaert en Rik Verheye spelen broers in ‘Nonkels’: “Het was een beetje zoals een scoutskamp”

Jelle en Rik hebben in de reeks als broers een ongemakkelijke relatie, maar in het echt is hier niets van aan. Sinds de twee elkaar leerden kennen bij ‘Callboys’ vormen ze een iconisch duo waar zelfs Kwak en Boemel jaloers op zijn. Met Wim Willaert erbij zijn het zomaar even de drie West-Vlaamse musketiers. We spreken het iconische trio in Harelbeke, niet toevallig hartje West-Vlaanderen. Met twee rosés en een Irish coffee in de hand geven ze elkaar de ene steek na de andere, de basis van hun sterke vriendschap.