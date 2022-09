Jelle Cleymans doet bekentenis in ‘De allerslimste mens’: “Ik vind ‘Met de trein naar Oostende’ een vreselijk liedje”

TVJurylid James Cooke deed in de zesde aflevering van ‘De allerslimste mens’ verschrikkelijk zijn best, onder andere met een grappige anekdote over een ‘homoparking’, maar toch ging vooral nieuwkomer Jelle Cleymans met de aandacht lopen. Dat deed hij met opvallende verhaaltjes, leuke opmerkingen en een doodsteek in de filmpjesronde die hem de overwinning opleverde. Waarna Eva De Roo haar twee hoofden kleinere tegenstander Delphine Lecompte met een gelukje naar huis knikkerde.

De filmpjesronde was dinsdagavond alweer allesbepalend. De verlegen Delphine Lecompte en de vranke, goed spelende Eva De Roo verprutsten min of meer hun fragment, waarna Jelle Cleymans snel en bijzonder accuraat 150 seconden binnenrijfde met een video over de redding van Doel. In de daaropvolgende vrouwelijke finale bleek Eva pakken stressbestendiger dan Delphine, van wie Erik Van Looy wellicht definitief afscheid moest nemen. Al scheelde dat letterlijk maar een fractie van een seconde. Bij een 45-1-stand moest de dichteres drie goede antwoorden bedenken over de populairste elektrische auto’s. Zeer aandachtige kijkers hebben uiteraard opgemerkt dat Delphine eerst twee goede antwoorden aangerekend kreeg en dus op een 5-0-eindscore kwam. Seconden later bleek de stand plots 25-0 te zijn, omdat maar één goed antwoord binnen de tijd werd gegeven. Een detail...

De quiz an sich was pittig en nu en dan zelfs behoorlijk moeilijk en complex, maar het olijke duo James Cooke en William Boeva zorgde voor de ontspannende noot. De komiek - die vandaag toevallig ook het nieuws domineerde - was heel erg ad rem, Cooke de showmaster van dienst. Op geheel eigen wijze trok hij het gebeuren naar zich toe. Zo vertelde hij in geuren en kleuren hoe hij op een nacht ‘toevallig’ op de parking van Waasmunster belandde en na een powernap in de bosjes ging plassen en daarbij tegen een Franstalige man botste. De knipoog omdat hij beleefd wilde blijven toen hij werd aangesproken, bleek een fout signaal. Waarop Cooke zich naar eigen zeggen excuseerde en volledig in paniek richting auto liep. “Ik heb nog zitten nadruppen tot in Gent”, kregen we als uitsmijter. James vertelde ook hoe hij de Duitse taal bijzonder mooi vindt. Ook om zijn gsm-nummer door te geven. Waarop een hese 0-4-7-9-9-5-4-7-0-5 volgde. Neen, u moet dat nummer nu niet snel intikken. James was alert genoeg om niet zijn eigen gsm-nummer te geven, maar een nummer ‘dat niet is toegekend’, zoals wij proefondervindelijk konden vaststellen. Magistraal was Cooke uiteindelijk ook als zingende kopie van Dana Winner en La Esterella zaliger.

Ruzie met Gert Verhulst

Al verdient ook nieuwkomer Jelle Cleymans de nodige aandacht. In 2013 was hij nog de verliezer in de grote finale tegen Gilles De Coster, maar vanavond toonde hij zich opnieuw een te duchten tegenstander. Cleymans bleek bij zijn nieuwe debuut niet alleen een straffe speler, hij was ook nog grappig en alert. Zo kwamen we te weten dat hij speciaal zijn baard wat had laten groeien om er (eindelijk) wat ouder uit te zien. Niet gelukt dus. Cleymans is in de pot met ‘eeuwige jeugd’-toversaus gevallen... Dat hij ooit eens ruzie maakte met Gert Verhulst was nieuws. Het ging over een ‘futiliteit’. En dan volgde er nog een ontboezeming: “Ik vind ‘Met de trein naar Oostende’ een verschrikkelijk nummer. Ik zag het echt niet zitten om dat te zingen. Puur persoonlijk vind ik dat we met Spring leukere dingen hebben gedaan.” Al even verrassend was zijn verhaaltje dat hij na een avontuur in bed de tegenpartij, op aanraden van zijn mama, een theetje aanbood. Galante jongen, die Jelle.



De leukste quotes

Erik Van Looy (over de tegenstelling Lecompte-Cooke): “Zij denkt na voor ze iets zegt. Totaal in tegenstelling tot wat jij doet.”

Lecompte (over haar partner): “Ik zeg norse grizzlybeer tegen hem als hij het over molletje heeft.”

James (laat zich gaan tegen de kandidaten): “Zing eens ‘Oya Lélé’ van K3, want we hebben hier Kristel, de blonde en de rosse.”

James: “Ik presenteer ‘Extreme Makeover’. Bij William Boeva zou dat een goedkope uitzending zijn. Zo’n klein tuinhuis verbouwen...”

Boeva (of hij graag zou meespelen in een musical): “Neen, ik ben hetero.”

Boeva (ad rem op de vraag waar zijn familienaam vandaan komt): “Van mijn vader.”

Delphine Lecompte: “Ik heb een heel wulpse, flamboyante moeder. Ik heb me altijd een beetje een kneusje gevoeld naast haar.”

Delphine (is oprecht): “Ik heb ooit geskateboard in De Panne. Wat moet je anders doen in De Panne?”

Hilarische momenten

Jelle biecht op dat hij twee weken op Tinder heeft gezeten. Daar kwam hij best sympathieke mensen tegen, al moest hij wel telkens bewijzen dat hij wel degelijk de echte Jelle Cleymans was. Waarop Boeva verder gaat op het Tinder-onderwerp en zegt dat hij ook moet bewijzen dat hij de echte Boeva is: “Stel dat ik de valse zou zijn, dan zou ik toch het profiel aannemen van Matthias Schoenaerts ofzo.”

Jelle Cleymans geeft toe dat hij fervent op z'n nagels bijt. Waarop Eva vertelt hoe haar broer zelfs zijn teennagels opeet, naast de nagels van zijn lief.



Kantelmomenten

Delphine opent scoreloos de ‘3-6-9'-ronde en weet bij ‘Open Deur’ slechts 10 seconden te winnen. Ze blijft achterop bengelen tot aan de fotoronde.

In de best moeilijke filmpjesronde scoort Eva zwak, Delphine pikt seconden in bij het fragment van Jelle, maar die scoort een maximum bij zijn filmpje. Jelle wint.

In de finale is het nooit echt spannend. Eva is te sterk voor Delphine.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Jelle Cleymans: 402 seconden

2. Delphine Lecompte: 302 seconden

3. Eva De Roo: 256 seconden



Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De stand

1. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Eva De Roo: 2 deelnames, 2 finales gewonnen

4. Jelle Cleymans: 1 deelname, 1 overwinning

Nieuwkomer

Bart Cannaerts (42): goed voor 4 deelnames en 3 overwinningen in 2012. Tevens de allerbeste interim-quizmaster.

