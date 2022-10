Jean-Claude Van Damme wel degelijk te zien in het nieuwe seizoen van ‘The sky is the limit’: “Het is zwaar om een ster te zijn”

De geruchten dat Jean-Claude Van Damme te zien zou zijn in het nieuwe seizoen van ‘The sky is the limit’ doken voor het eerst op in juni 2021. Op Instagram was destijds te zien hoe tv-makers Peter Boeckx en Jean-Claude Van Damme samen poseerden voor een foto. “Will the sky really be the limit?”, klonk het in het bijbehorende onderschrift. Verder verwees Boeckx in de hashtags ook naar de zender Play4 waar het televisieprogramma op te zien is. Zowel Peter Boeckx als televisiezender Play4 wilden destijds niet reageren op de geruchten.