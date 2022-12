“Je droom komt uit”: K3'tjes Marthe en Julia door het dak nadat Hanne geslacht van baby aankondigt

TV STREAMING­TIP. ‘We’re Here S3’: wereldbe­roem­de dragqueens schoppen puriteins Amerika onder de kont

Vanaf vandaag op Streamz: het derde seizoen van ‘We’re Here’. ‘RuPaul’s Drag Race’-alumni Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara en Shangela trekken wederom op roadtrip door Amerika. Gewapend met tonnen uniqueness, charisma, nerve and talent wil het drietal maar één ding: de US of A transformeren in een meer verdraagzame plek.

29 november