Jawel, er vloeien tranen: dit zijn de eerste minuten van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’

TV Gordon vertelt in ‘Waarheid, Durven of Doen’ over zijn gijzeling: “Mijn ergste nachtmer­rie is uitgekomen”

18 augustus In een nieuwe aflevering van ‘Waarheid, Durven of Doen’ vertelt Gordon (53) dat hij van plan is om te verhuizen naar het buitenland. Vorig jaar werd de Nederlandse zanger gegijzeld en beroofd in zijn eigen huis en naar eigen zeggen voelt hij zich in Dubai gewoon een stuk veiliger.