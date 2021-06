Jasmijn Van Hoof verlaat na negen jaar ‘Familie’: “Twee weken na m’n laatste draaidag had ik al een nieuwe aanbieding”

TV Ket­net-fictie­reeks ‘Hoodie’ gaat internatio­naal in meer dan 70 landen

14 juni Bijzonder nieuws voor Ketnet. De fictiereeks ‘Hoodie’ werkt aan een internationaal parcours. Het spannende heldenverhaal zal in meer dan 70 landen worden uitgezonden, ook buiten Europa. Deze week loopt op Ketnet het tweede seizoen van ‘Hoodie’ op zijn einde. Ondertussen wordt het derde seizoen ingeblikt. Dat is in het voorjaar van 2022 te zien op Ketnet.